Reggio Calabria come Venezia: la città si allaga dopo la pioggia odierna | FOTO

8 Maggio 2022 20:00

Reggio Calabria allagata, soprattutto nella zona sud, dopo la pioggia copiosa di questo pomeriggio

Come Venezia, per un giorno. Ma non è la prima volta. Reggio Calabria si trasforma. E le basta poco, davvero poco. Qualche ora (anzi anche meno) di pioggia e Venezia levati che qui abbiamo i pedalò al posto delle gondole. La pioggia di questo pomeriggio sulla città dello Stretto, copiosa ma non violenta, ha fatto riemergere i soliti problemi che si ripercuotono ogni qualvolta il cielo decide di fare gli scherzetti e “innaffiare” centro e periferie. Le zone maggiormente penalizzate sono quelle dell’area sud: Viale Calabria, Viale Aldo Moro, Viale Europa. Le testimonianze non mancano, provengono dai social e sono accompagnate – da parte dei cittadini – da un po’ di ironia. Acqua alta, buste di immondizia galleggianti e qualche disagio alla circolazione. Insomma, solita storia. A corredo dell’articolo qualche immagine che può rendere l’idea della situazione.