Caos Liverpool-Real: incidenti fuori dallo stadio, il match inizia con oltre mezz’ora di ritardo | FOTO e VIDEO

28 Maggio 2022 22:12

Incidenti fuori dallo Stade de France – con alcuni tifosi senza biglietto che hanno forzato l’ingresso, scavalcando i cancelli e rendendo difficile il lavoro di sicurezza e steward – hanno rallentato le normali operazioni di ingresso posticipando l’inizio della finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid di oltre mezz’ora

La finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid è iniziata con oltre mezz’ora di ritardo, precisamente alle 21.36. I motivi? Incidenti fuori dallo Stade de France, a Parigi, con alcuni tifosi senza biglietto che hanno forzato l’ingresso, scavalcando i cancelli e rendendo difficile il lavoro di sicurezza e steward. Il tutto è documentato da foto e video presenti in fondo all’articolo e facilmente reperibili sui social. Si vedono alcuni addetti che provano a fermare i malcapitati, ma non mancano scene di violenza. E pensare che la tv e i principali media hanno motivato il ritardo, sin da subito, precisando che non erano ancora arrivati i tifosi del Liverpool, in attesa ai tornelli per fare il proprio ingresso. Una motivazione apparsa dall’inizio francamente assurda e poco logica.

Non è mai accaduto, infatti, che si posticipasse una partita di oltre mezz’ora per poter attendere l’arrivo dei tifosi. Gli incidenti fuori dallo stadio, in realtà, hanno rallentato le normali operazioni di ingresso ed è molto probabile che all’interno dell’impianto, ad assistere al match, vi siano diversi tifosi senza biglietto. Fa riflettere il fatto che le tv abbiano mostrato soltanto le immagini dei “mansueti” (quelli in possesso di regolare biglietto) tifosi del Liverpool in attesa di entrare, oscurando o omettendo volutamente le immagini degli scontri e trasformando anche la verità. Fermo restando, ovviamente, un’organizzazione tutt’altro che perfetta. Di seguito i video, le foto sono a corredo dell’articolo.