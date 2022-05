25 Maggio 2022 12:18

Gli studenti del Vitrioli protagonisti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria

Giorno 23 maggio alle ore 11.00, presso la sala conferenze dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, gli studenti delle classi II e III F della Scuola Media “Diego Vitrioli”, accompagnati dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Morabito, dai loro docenti e da una rappresentanza di genitori, hanno presentato i risultati del primo corso specialistico della sezione M.I.E. (Matematica, Informatica, Economia).

L’indirizzo M.I.E. ha lo scopo di potenziare la Mathematical Literacy, ossia “la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematica…” e consolidare la Digital Literacy, quindi “l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo…”, così come riportato nella Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, oltre a sviluppare la Financial Literacy, ossia “la conoscenza e la comprensione dei concetti e dei rischi finanziari…” come definito nel Documento PISA 2015 Assessment and Analytical Framework.

I giovanissimi allievi sono stati accolti dal presidente dell’Ordine dei Commercialisti dott. Stefano Poeta e dal team di esperti che ha affiancato i docenti curriculari nell’attività di ampliamento dell’offerta formativa della sezione M.I.E.: i commercialisti dott. Gianluca Falzea, referente dell’iniziativa e il dott. Fabrizio Condemi, e la prof.ssa Stefania Valente del Liceo Scientifico “Lonardo Da Vinci”.

Il percorso formativo nasce quindi dalla sinergia tra la scuola e il mondo delle professioni, con l’intento di sostenere la sperimentazione e fornire i principi di cultura economico-finanziaria uniti alle competenze matematiche e digitali, per avviare un processo di piena consapevolezza tale da rendere i giovani allievi attori delle proprie scelte di carattere culturale, sociale ed economico.

Articolato in 33 ore settimanali di didattica, di cui 30 curricolari, una di Informatica, una di Matematica Laboratoriale e una di Economia e Finanza, il percorso si conclude con l’esame per l’acquisizione della certificazione ECDL.

La cerimonia conclusiva ha visto la partecipazione attiva dei docenti afferenti al corso M.I.E., la referente del progetto prof.ssa Antonella Rechichi, nonché tutor di Matematica, la prof.ssa Antonella Ramondini e le prof.ssa Maria Cristina Federico, entrambe tutor di ampliamento economia, la prof.ssa Antonella Palumbo coordinatrice e il prof. Agostino Marino, esperto di Informatica.

A conclusione della cerimonia, gli studenti hanno ritirato l’attestato dell’ECDL, oltre a ricevere da parte della Dirigente e del Presidente dell’Ordine, l’attestato di riconoscimento del percorso M.I.E.