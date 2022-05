20 Maggio 2022 21:11

Reggio Calabria, la provincia è scossa dall’ennesimo dramma stradale sulla SGC Jonio-Tirreno: a perdere la vita un uomo di Cittanova

Aveva appena 57 anni Luciano Tripodi, l’uomo di Cittanova deceduto nel pomeriggio di oggi per il terribile incidente stradale che si è verificato sulla SGC Jonio-Tirreno all’altezza di Melicucco. Cittanova è a lutto per l’ennesima tragedia legata alla strada, mentre c’è apprensione al GOM di Reggio Calabria per gli altri feriti trasportati nel principale ospedale provinciale in ambulanza ed elisoccorso: per loro la prognosi è riservata.