Autocarro in fiamme, chiusa la Jonio-Tirreno | FOTO LIVE

1 Maggio 2022 12:32

Paura sulla Jonio-Tirreno per un autocarro in fiamme a Cinquefrondi

Primo maggio difficile per la viabilità in provincia di Reggio Calabria: chi ha pensato di spostarsi in occasione della Festa dei Lavoratori nel territorio provinciale, deve in queste ore affrontare i disagi provocati da un episodio particolarmente grave accaduto sula Jonio-Tirreno all’altezza di Cinquefrondi, dove un autocarro che trasportava paglia ha preso fuoco. L’autista dell’autocarro è sotto shock ma per fortuna non ha riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Siderno e i Vigili del Fuoco che stanno domando le fiamme. Il traffico al momento è bloccato e la strada è stata chiusa.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 12:53 – La strada è stata riaperta in questi minuti con senso alternato su una corsia di marcia.