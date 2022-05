Aeroporti Calabria, Marco Franchini è il nuovo amministratore unico di Sacal | FOTO

12 Maggio 2022 19:46

Aeroporti Calabria, Marco Franchini è il nuovo amministratore unico di Sacal: le congratulazioni di Roberto Occhiuto

Sacal ha un nuovo amministratore delegato. Marco Franchini è stato indicato questo pomeriggio dall’assemblea dei soci, dopo le dimissioni di Giulio De Metrio. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in una nota, afferma: “congratulazioni a Marco Franchini, nuovo amministratore unico della Società Aeroportuale Calabrese. Un manager di esperienza e di grande qualità, scelto per le sue competenze, per il lavoro svolto egregiamente presso l’aeroporto di Catania, il quarto scalo d’Italia, per lo straordinario processo di riorganizzazione della rete aeroportuale pugliese. La Sacal ha bisogno di gente dinamica e propositiva. Gli aeroporti di Crotone, di Lamezia Terme e di Reggio Calabria, rappresentato una grande opportunità per la Regione. La Calabria vuole crescere, vuole attrarre turisti e investimenti, e quindi deve ammodernare e migliorare i suoi scali, e aumentare notevolmente le rotte, nazionali e internazionali. Buon lavoro a Franchini”, conclude Occhiuto.