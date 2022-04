Reggio Calabria: tecnici al lavoro per rinforzare le colonne dell’Opera di Tresoldi | FOTO E VIDEO

1 Aprile 2022 14:18

Gli operai si stanno concentrando in modo particolare sulle strutture che hanno subito i maggiori danni a causa del vento di questi mesi

Lavori in corso sull’Opera di Edoardo Tresoldi. Nei mesi scorsi le colonne dell’artista lombardo sono state danneggiate e piegate dalle forti correnti di vento dello Stretto, scatenando un mix tra critiche ed ilarità a Reggio Calabria. In queste ore dei tecnici stanno operando per effettuare un servizio di manutenzione, e non solo. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, le colonne saranno anche rinforzate al centro e alla base per evitare che nuovi sgraditi episodi possano verificarsi in futuro. Gli operai si stanno concentrato in particolar modo sulle strutture che sono state maggiormente colpite dal vento. I lavori sono iniziati in queste e servirà qualche giorno affinché siano completati. Le foto nella gallery scorrevole in alto.