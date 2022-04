Reggio Calabria, tamponamento in tangenziale: Polizia Stradale e Ambulanza sul posto | FOTO LIVE

16 Aprile 2022 18:58

Reggio Calabria, un tamponamento s’è verificato all’altezza dello svincolo di Spirito Santo lungo la tangenziale cittadina: Polizia Stradale e Ambulanza sul posto

Un tamponamento si è verificato, intorno alle ore 18:00 di questo pomeriggio, tra 2 autovetture nella corsia di sorpasso della carreggiata Nord della tangenziale di Reggio Calabria e precisamente all’altezza dello svincolo di Spirito Santo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i soccorritori del 118 con un’ambulanza, ma non ci sono feriti in gravi condizioni. Il sinistro ha provocato una lunga coda in direzione Sud, andando a rendere problematica la viabilità della città nel Sabato della Vigilia di Pasqua.