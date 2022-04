1 Aprile 2022 19:56

Reggio Calabria, incidente sul Viale Laboccetta: interviene la Polizia Stradale

Un tamponamento a catena si è verificato questo pomeriggio a Modena a Reggio Calabria e precisamente nella zona del Viale Laboccetta. Lo scontro è stato tra quattro auto ma per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto la Polizia Stradale e il 118 che è intervenuto solo per accertarsi che non ci fosse necessità di cure per gli automobilisti. In alto la FOTOGALLERY.