Reggio Calabria, abbandono illecito di rifiuti nella fiumara Sant’Agata: la denuncia delle associazioni

“Gli avvelenatori continuano nella loro opera tossica di sversamento dei rifiuti e poi l’acqua, a volte, fa confluire tutto verso il mare”, fa presente in un esposto l’Associazione Culturale Magnolia di Reggio Calabria

“Quasi un anno fa, inviavamo questa pec agli enti di competenza per denunciare un qualcosa che è sotto gli occhi di tutti da anni, ma che è diventata anch’essa normalità, i rifiuti abbandonati nella fiumara Sant’Agata a Reggio Calabria. I mesi sono passati ma nessuna risposta è stata data e nessun intervento è stato attuato”. E’ quanto si legge in una nota dell’Associazione Culturale Magnolia di Reggio Calabria, che mostra la sua denuncia presentata al reparto ambientale dei Carabinieri e alla Città Metropolitana per abbandono di rifiuti di vario genere lungo la fiumara Sant’Agata.

“Gli avvelenatori continuano nella loro opera tossica di sversamento dei rifiuti e poi l’acqua, a volte, fa confluire tutto verso il mare. Condanniamo fermamente questi atti dannosi e chiediamo che i colpevoli vengano puniti, ma ci troviamo, purtroppo spesso, a dover evidenziare come tutto questo venga agevolato da chi non controlla, da chi non punisce, da chi, secondo competenza, non fa rispettare le regole del vivere civile… e sano. Si perché le regole e le leggi ci sono, anche nel nostro profondo Sud”, conclude la nota.