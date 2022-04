Reggio Calabria: nuova fontana a Croce Valanidi, ma è un… geyser. Strada allagata e perdita d’acqua da giorni | FOTO e VIDEO

2 Aprile 2022 18:58

Copiosa perdita d’acqua, da giorni, a Croce Valanidi: ne esce fuori un geyser che però crea soltanto disagio ai residenti

A Croce Valanidi, zona sud di Reggio Calabria, c’è una nuova fontana. Opera pubblica? Strano, non ci sono state inaugurazioni. E infatti no, niente di tutto questo. Buca, perdita d’acqua, geyser. Sembra una simpatica e zampillante fontana, appunto, ma altro non fa che creare disagio ai cittadini. La strada è allagata e la perdita ormai copiosa, da giorni. I residenti hanno anche segnalato il problema, diversi giorni fa, sentendosi rispondere che sarebbe stato risolto nel giro di poco. Dopo più di una settimana, però, ancora niente. A corredo dell’articolo le foto, in basso il video.