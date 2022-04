Lo strano caso di Reggio Calabria: al Waterfront adesso le luci restano accese anche di giorno | FOTO

1 Aprile 2022 16:34

Rispetto a quanto succedeva in passato, con la zona che restava completamente al buio, adesso i lampioni del Waterfront sono attivi anche durante la mattinata

Reggio Calabria ha presto dimenticato il buio che aveva colpito in passato il Waterfront, adesso le luci dei lampioni sono infatti attive anche di giorno. Come si può osservare dalle immagini a corredo dell’articolo, l’illuminazione è regolarmente funzionante durante le ore mattutine. Alla faccia del risparmio energetico! Proprio in un momento di picco senza precedenti del prezzo dell’energia, la cittadinanza è costretta sopportare l’ennesima svista. Un vero peccato, considerato che la sera ci sono molti punti che restano invece completamente al buio.