Street art al Tempietto: lo splendido murale dedicato ai Bronzi di Riace | FOTO e INTERVISTA

24 Aprile 2022 20:28

In occasione della Corrireggio 2022 uno splendido murale abbellisce la zona del Tempietto: la dedica è al 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace

Sport e arte si fondono in uno degli eventi collegati alla Corrireggio 2022. In attesa della corsa vera e propria, c’è chi la sua personale ‘maratona artistica’ l’ha già iniziata da qualche giorno. Stiamo parlando degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria che, insieme a Legambiente, hanno realizzato uno splendido murale dedicato al 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. L’opera di street art servirà non solo a ricordare questo importante evento, ma resterà impressa nel tempo ad abbellire la zona del Tempietto, fin troppo spesso trascurata e abbandonata a se stessa, nonostante il grande potenziale che potrebbe essere sfruttato in maniera decisamente più consona.

Remo Malice, docente dell’Accademia, ha spiegato ai nostri microfoni la finalità del progetto: “è un’iniziativa che parte da Legambiente e Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. L’obiettivo è unire il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace alla 40° edizione della Corrireggio. La collaborazione degli allievi dell’Accademia serve a cercare di rivalutare una zona abbandonata della città e dargli un volto differente. Si spera che nel futuro ci possano essere anche altre opere simili“.

Carmelo Ventura, studente dell’Accademia, ha aggiunto: “noi studenti dell’Accademia di Belle Arti siamo un corpo di allievi molto attivo sul campo. Stiamo realizzando questa opera di street art per il 50° Anniversario dei Bronzi di Riace e il 40° di Corrireggio, al fine di rivalutare la zona che rappresenta il principio del chilometro più bello d’Italia“.