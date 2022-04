Reggio Calabria, da Pitagora ai Beatles: il parcheggio di Largo Antonio Cordova diventa un meme | FOTO

15 Aprile 2022 11:49

Da Commenti Memorabili allo Statale Jonico, dal Teorema di Pitagora ai Beatles: il parcheggio di Largo Antonio Cordova, a Reggio Calabria, è diventato un meme, scatenando l’ilarità dei social. Tutte le immagini più divertenti

Ricordate il parcheggio di Largo Antonio Cordova realizzato ad inizio aprile? Era stato accompagnato da un po’ di ironia, nei giorni a seguire, a livello locale. Sia per la tipologia di segnaletica, sia per il fatto che – immediatamente – l’area era stata presa d’assalto dai parcheggiatori selvaggi. Ben presto, però, sia l’immagine della nuova segnaletica che quella dei posteggi “irregolari” è diventata virale sui social oltrepassando i confini regionali. Dallo Statale Jonico a Commenti Memorabili, la foto è diventata un meme tra i Beatles e il Teorema di Pitagora. Come si può vedere dalla gallery a corredo dell’articolo, il parcheggio e le sue strisce hanno sostituito quelle celebri di Abbey Road, attraversate dai componenti dello storico gruppo musicale inglese e diventate iconiche. “Da Reggio Calabria è tutto”, ha scritto poi Commenti Memorabili allegando foto e Teorema di Pitagora. La nota pagina satirica calabrese lo Statale Jonico ha invece scritto: “Nel 2022 le auto voleranno. A Reggio Calabria nel 2022”… e la foto in allegato. Di seguito la gallery.