Reggio Calabria, lungomare chiuso per la potatura degli alberi alle 8 di lunedì mattina: città paralizzata e cittadini infuriati | FOTO

11 Aprile 2022 11:59

Reggio Calabria, traffico paralizzato e disagi questa mattina per la potatura degli alberi sul lungomare Falcomatà

Da questa mattina il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria è completamente interdetto al traffico per consentire agli operai della Castore, società che si occupa della manutenzione in città, di potare gli alberi. Tutto giusto fino a qui se non fosse che questo tipo di lavori andrebbero forse programmati in giornate più tranquille in cui non ci siano ripercussioni sul traffico cittadino che ovviamente in casi come questi si paralizza completamente a causa della chiusura di uno snodo cosi strategico come la Via Marina. Questa mattina alle ore 8 il traffico è rimasto completamente bloccato, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, con rallentamenti e disagi a tutti i lavoratori o ai ragazzi che dovevano entrare a scuola e che invece sono rimasti bloccati nel traffico per diverso tempo.