23 Aprile 2022 20:28

Reggio Calabria: con il primo caldo divampano gli incendi in città, fiamme nella zona zona Sud della città. Le immagini

Un incendio è in corso in questi minuti a Reggio Calabria. Le fiamme si stanno propagando nelle colline della zona Sud della città, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo. Con il primo caldo in città ritorna l’incubo delle fiamme che ha caratterizzato la scorsa estate creando distruzione ed ettari di vegetazione in fumo. In alto la FOTOGALLERY.