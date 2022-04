Reggio Calabria, grave incidente sul Viale Calabria: pedone sobbalzato mentre attraversava la strada | FOTO LIVE

14 Aprile 2022 17:53

Intervenute sul posto dell’incidente, avvenuto intorno alle 17.40, due pattuglie della polizia. Tempestivo anche l’intervento degli uomini del 118

Grave incidente avvenuto in questi minuti sul Viale Calabria, all’altezza del campo da baseball di Reggio Calabria. Un uomo è stato investito da un auto mentre attraversava la strada, in un punto in cui però non ci sono strisce pedonali. A causa del violento impatto, al malcapitato sono volate le scarpe ad alcuni metri di distanza. Intervenute sul posto due pattuglie della polizia, tempestivo anche l’intervento degli uomini del 118. Il traffico adesso è rallentato, le vetture procedono a modalità ridotta in un tratto che rappresenta uno snodo centrale della viabilità cittadina.