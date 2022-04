Reggio Calabria, al GOM parto naturale per il terzogenito di una donna che aveva avuto 2 cesarei

1 Aprile 2022 16:36

Reggio Calabria, la bellissima lettera di una neo mamma che ha partorito il terzo bimbo al Gom

Il toccante racconto di una neo mamma che il 25 marzo ha partorito il suo terzogenito presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. La donna descrive l’esperienza positiva che ha vissuto al Gom e ringrazia il reparto di Ostetricia e Ginecologia che l’ha aiutata a partorire il terzo bimbo con parto naturale dopo 2 tagli cesarei. Ecco il testo della lettera:

“Eh sì! Siamo in Calabria, all’ospedale Riuniti di Reggio Calabria reparto di ostetricia e ginecologia, e anche qui esistono storie a lieto fine e sono proprio felice di raccontare la mia storia di BUONA SANITA’! Il tutto ha inizio nel 2021 appena scoperto di essere in attesa del mio 3 figlio mi riaffiora l’idea del parto naturale, un sogno infranto per ben 2 volte:

1° TC nel 2015 per posizione podalica!

2° TC nel 2018 perché nessuno ha creduto in me!

Nessuno mi ha incoraggiata a realizzare il mio sogno! Solo perché ancora si crede che dopo un taglio cesareo il 2° è d’obbligo ma sono sempre stata convinta che è più un comodo (non certo per me!). Lo definisco sogno perché vivendo intensamente ogni istante che porta alla nascita di un figlio è davvero qualcosa che ti completa che ti fa sentire unica ed insostituibile. Ti senti mamma al 100%…

Così inizio le visite di routine presso uno studio privato, seguita da un’eccellente dottoressa, ma che alla mia richiesta di poter fare il parto spontaneo risponde con la più temibile delle risposte: “No, troppo rischioso”!

Arriva quasi il termine della mia gravidanza e non mi do pace, non ho mai amato il parto cesareo (se non costretti per problemi di salute ovviamente), l’idea di sentirmi realizzata a metà non mi andava proprio giù…così decido di contattare un’ostetrica di cui riferiscono solo ottime qualità professionali e umane: DOMENICA MORABITO. Le spiego la situazione e alla mia richiesta ecco la tanto desiderata risposta: “Certo mia cara, possiamo provarci”.. così mi indirizza dal Dottore Tarcisio Servello il quale si mostra fin da subito alla mano, rassicurante e soprattutto molto professionale e umano. Mi espone (ancor prima di visitarmi) le possibili complicanze. Dopo la visita ricevo la lieta notizia: “Signora Grazia le condizioni per poter fare un VBAC dopo 2 TC ci sono, l’unico vincolo è rappresentato dal proseguimento della gravidanza in maniera fisiologica, nessun aiuto! Tutto deve avvenire in maniera assolutamente NATURALE!”…non posso descrivere la mia gioia..

Grazie all’amico OSS Davide Gatto conosco un’altra splendida ostetrica Vincenza Miceli, allegra e solare che con un modo di fare familiare mi rassicura ancor di più nel proseguire nell’impresa…Arriva il 24/03/2022 ore 22 circa, rottura delle membrane! Dopo aver consultato la carissima ostetrica Domenica Morabito mi reco in Pronto Soccorso Ostetrico (non nego l’accoglienza un po’ ostile per la mia particolare decisione: un VBAC DOPO 2 TAGLI CESAREI ASSOLUTAMENTE NO! NON MI PRENDO LA RESPONSABILITÀ. Qui la mia convinzione non lascia spazio allo scoraggiamento! Riaffiorano in me le parole del dottore Servello e delle ostetriche Morabito e Miceli. Ce la posso fare! Continuo così il mio percorso!).

Vengo ricoverata, iniziano nella notte le contrazioni sempre più regolari e intense! La mattina vengo trasferita in sala parto per monitoraggio continuo e qui conosco un’equipe medica ed ostetrica disponibile, attenta e pronta ad intervenire ed esaudire ogni mia richiesta e rassicurare ogni mia paura..

La prima a prendersi cura di me è stata la Dolcissima Ostetrica Marisa Chirico durante il turno mattutino, nel pomeridiano viene sostituita validamente dalla pazientissima e dolce Antonella Stilo che con l’aiuto speciale dell’anestesista (di cui purtroppo non ricordo il nome) mi aiutano ad arrivare al mio scopo solo qualche ora dopo il termine del loro turno pomeridiano. Giunge il turno notturno composto dalla dolcissima e pazientissima Ostetrica Valentina Romeo, dalla carismatica Mimma Monterosso e dalle dottoresse pronte a stimolare la forza che ormai dopo tante ore iniziava a svanire! Altre orette di intensa attesa e finalmente alle 22.08 nasce il mio piccolo Cristian 3.890 gr e 51 cm di puro amore!!!!!

Ringrazio ognuno di voi dal profondo del mio cuore per aver contribuito a realizzare il mio sogno, spero di essere da stimolo per altre gestanti che hanno la mia stessa VOGLIA DI FARCELA!

Grazie inoltre al reparto che mi ha accolto nel post-parto dotati di personale ostetrico, medico, di neonatologi altamente qualificati e professionali. Volgo un particolare GRAZIE alla dolcissima Infermiera Carmen Tringali, fondamentale per me in molti momenti del post parto. Ringrazio davvero tutti di cuore.

La vostra VBAC DOPO 2 TC GRAZIA…”