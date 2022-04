Reggio Calabria, a Gallico l’evento Plastic Free: tanti giovani hanno ripulito la spiaggia | FOTO

10 Aprile 2022 12:23

L’organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus ha tenuto oggi il terzo più grande appuntamento di clean up dalla sua fondazione

Guanti da lavoro, cappello e borraccia con l’acqua per una mattinata dedicata alla cura dell’ambiente ed all’amore per la Calabria. L’organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus ha tenuto oggi il terzo più grande appuntamento di clean up dalla sua fondazione. Tanti giovani partecipanti hanno voluto dare una mano e si sono presentati puntuali all’appuntamento delle 9:30 a Gallico, zona di Reggio Calabria situata quasi al cuore dello Stretto di Messina. I presenti, nel giro di circa tre ore, hanno raccolto all’interno dei sacchi una grande quantità di rifiuti di tutti i tipi che stanziavano sulla spiaggia e nei pressi, poi con la collaborazione degli operatori di Teknoservice tutto è stato trasportato via.