Reggina, striscione contro Gallo in città: “basta twittare, pagare o mollare” | FOTO

30 Aprile 2022 21:08

Striscione di un gruppo di tifosi della Reggina contro il Presidente Luca Gallo affisso in città

La Reggina ha incassato 4 reti dal Como al Granillo questo pomeriggio, chiudendo malamente la stagione in casa. Venerdì l’ultima di campionato a Brescia, ma l’attenzione è sempre rivolta all’aspetto societario. Questo pomeriggio, infatti, un gruppo di tifosi ha affisso in città, precisamente a Sbarre Centrali, uno striscione contro il Presidente Gallo: “basta twittare, pagare o mollare”, è il testo dello striscione, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo. Chiaro il riferimento: il primo ai tweet del patron romano, il secondo al “bivio” tra il “pagare” (dopo la penalizzazione per non aver rispettato, lo scorso 16 febbraio, le scadenze Inps e Irpef) o il “mollare”, cioè lasciare la società.