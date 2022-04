3 Aprile 2022 20:51

Una nave da guerra francese sta solcando lo Stretto tra Reggio Calabria e Messina, le immagini

Sta solcando velocemente lo Stretto tra Reggio e Messina una nave da guerra francese. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, l’imbarcazione militare sta attraversando il mare tra Scilla e Cariddi e non è dato a sapere la destinazione. Da segnalare che non è certo il primo il passaggio di una nave da guerra tra Calabria e Sicilia, anche se, questa volta, desta maggior scalpore visto il conflitto tra Russia e Ucraina nel cuore dell’Europa. In alto le IMMAGINI.