Nasce l’Archeoclub dello Stretto sul traghetto Elio: “il turismo sostenibile unirà Calabria e Sicilia” | FOTO e INTERVISTE

Nasce il “Ponte” sullo Stretto: sancito un legame culturale tra Messina e Reggio Calabria, sulla nave Elio la cerimonia di presentazione della nuova sede di Archeoclub D’Italia

Si è svolta poco fa, a bordo della nave Elio della Caronte&Tourist, la cerimonia di presentazione della nuova sede di Archeoclub D’Italia “Area Integrata dello Stretto”. La nuova sede locale vuole essere un ponte culturale che unisce le sponde di due regioni, due mari e due città, Messina e Reggio Calabria, riscoprendo radici ed identità, orgoglio per l’immenso patrimoni. Alla guida due donne: il presidente Rosanna Trovato di Messina e il vice presidente Francesca Crea di Reggio Calabria.

“Reggio Calabria e Messina sono due città gemelle, separate dallo Stretto, ma che anche la politica ha cercato di riunire, nel tempo, pensando proprio all’Area Integrata dello Stretto”, ha spiegato ai nostri microfoni Rosanna Trovato. “Fra i nostri obiettivi – prosegue– c’è quello di far crescere l’Archeoclub in Calabria, perché ci sono appena 3 sedi, mentre in Sicilia ce ne sono più di 30. Reggio Calabria non aveva una sede. Avendo degli amici reggini, fin dai tempi dell’università, abbiamo pensato, insieme al vice presidente Francesca Crea, che Archeoclub potesse riunire le due sponde all’insegna della cultura, dell’unione di intenti, del confronto e del rapporto fra le due città. Il mare dello Stretto da un lato ci divide, ma dall’altro ci unisce”. “Noi ci occuperemo – rimarca– della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. Ma anche le tradizioni, il culto, la storia popolare, la lingua dialettale, la rivalutazione dei borghi e il mare. Il mare è fondamentale perché contiene tanti relitti che dovremmo cercare di recuperare, come all’epoca furono recuperati i Bronzi di Riace”. “Il turismo? Lo vedo lento in entrambe le città.Noi ci faremo promotori – evidenza– in entrambe le zone di sollecitazioni in tal senso. Abbiamo intenzione di sviluppare dei dialoghi con le istituzioni per la valorizzazione e la promozione delle bellezze che abbiamo: spesso siamo noi stessi, messinesi e reggini, a non fare promozione”. “Per ultimo vorrei ricordare che nella seconda domenica di maggio, ci sarà l’iniziativa ‘Chiese aperte’ di Archeoclub d’Italia. Andiamo ad aprire dei luoghi di culto che sono spesso chiusi o abbandonati, ma che hanno un loro valore storico e artistico: quest’anno lo faremo sia a Messina che a Reggio Calabria”, conclude Trovato.

La vicepresidente del sodalizio Francesca Crea, afferma: “in realtà il mare unisce e non divide l’area integrata dello Stretto. Noi puntiamo alla valorizzazione dei siti culturali affiancandoci alle istituzioni preposte. Purtroppo molti posti non sono valorizzati a causa della difficoltà di gestione dovuta al numero esiguo dei dipendenti della sovrintendenza”.

Presente all’evento anche il presidente nazionale di Archeoclub, Rosario Santanastasio: “oggi è un momento importante, sono molto contento perchè stiamo crescendo come associazione. Per quanto riguarda quest’area sono convinto che quello che non unisce il ponte unirà la cultura. Credo sia fondamentale – puntualizza- un confronto con le istituzione per lo sviluppo di un turismo culturale che valorizzi i territori: dove c’è cultura c’è pace e solidarietà”.

