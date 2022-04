Napoli sotto shock: un infarto stronca la stella del nuoto Mariasofia Paparo, aveva 27 anni

12 Aprile 2022 12:05

Aveva 27 anni, una lunghissima e promettente carriera davanti, era prossima alla Laurea e al matrimonio, ma un infarto l’ha improvvisamente portata via. San Giorgio a Cremano, a Napoli, sotto shock per la morte di Mariasofia Paparo, stella del nuoto. Nuotatrice professionista dalla grande voglia di vivere e dalla splendida solarità, come dimostrano le numerose foto sui profili personali social. Ed è proprio dai social che arrivano i tantissimi messaggi di cordoglio da parte di amici e followers, a cui si unisce anche l’Università Parthenope di Napoli. “E’ scomparsa prematuramente Mariasofia Paparo laureanda magistrale del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (si sarebbe laureata il prossimo 28 aprile) e nuotatrice professionista: l’Ateneo partecipa al dolore della famiglia e di tutti i suoi amici. L’ultimo saluto a Maria Sofia avverrà oggi, 12 aprile, nella chiesa Sant’Antonio di Padova di San Giorgio a Cremano (NA), alle ore 15:00”, scrive l’Ateneo.