Elezioni Comunali a Messina: inaugurata a Piazza Duomo la segreteria politica del dott. Totaro | FOTO

18 Aprile 2022 22:51

Elezioni Comunali a Messina: inaugurata a Piazza Duomo la segreteria politica del dott. Totaro. Zuccarello: “abbiamo un programma concreto che mette gli interessi di Messina e dei Messinesi al primo posto”

“Dopo esserci presentati ai cittadini ed aver presentato il nostro candidato Sindaco il Dott. Salvatore Totaro per la città di Messina, abbiamo inaugurato la nostra prima segreteria, in Piazza Duomo, via Cicerone 12, sempre a Messina”, è quanto scrive in una nota Santi Daniele Zuccarello di Futuro Trasparenza Libertà. “Non solo un momento di festa – sottolinea- ma programmi e futuro sono stati i punti che abbiamo voluto esporre e proprio su questo ,che proponiamo per Messina , abbiamo concentrato le nostre attenzioni. Un programma concreto che mette gli interessi di Messina e dei Messinesi al primo posto, senza distinzioni, dalla Città alla periferia con particolare attenzione sui punti programmatici per i diversamente abili e per i bambini. Valorizzazione del nostro territorio e del patrimonio culturale , attraverso la gestione degli spazi comunali con la collaborazione di associazioni ed enti privati volti a migliorarne la qualità, la fruibilità e la creazione di posti di lavoro, il privato e l’associazionismo sono al centro delle nostre idee. Un’attenzione particolare alle aziende , certi del fatto che impresa porti lavoro ed il lavoro porti benessere all’ interno del nostro comune. Creare eventi – rimarca– che sponsorizzino il nostro contesto cittadino e i nostri prodotti con eventi dedicati, come la fiera del gusto, ma anche incentivi per i giovani che decidono di aprire la loro attività nella propria città con sgravi fiscali comunali. Concretezza per noi significa rendere la Città più ecosostenibile, utilizzando energie rinnovabili per gli edifici comunali e migliorare la viabilità del comune con un rafforzamento dei mezzi pubblici che rendano più scorrevole il traffico nella zona del centro. Non abbiamo di certo tralasciato le periferie nel nostro programma che prevede investimenti volti a migliorare la qualità della vita. Particolare attenzione nei villaggi dimenticati dalle precedenti amministrazioni dall’estremo nord all’estremo sud, per noi non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Nessuno nel nostro programma è stato dimenticato o lasciato indietro, pensiamo che Messina debba essere la Città di tutti e la Città in cui ognuno può proporre idee e progetti attraverso la creazione di uno sportello apposito. Un canile sanitario comunale ed un cimitero per gli animali, una maggiore attenzione alle spiagge territoriali sono alcuni dei numerosi progetti che vogliamo realizzare per la nostra città. Sabato 23 aprile inizieremo il nostro tour dalla Piazzetta dell’ Angelo torre faro, dove illustreremo il nostro programma quartiere per quartiere”, conclude Zuccarello.