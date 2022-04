Messina: Giuseppe Calapai nuovo segretario generale dell’Uil pensionati | FOTO e VIDEO

12 Aprile 2022 15:56

Il congresso della Uil pensionati di Messina ha eletto Giuseppe Calapai nuovo segretario generale

Si è svolto, presso l’Hotel Europa, il Congresso Territoriale della UIL Pensionati di Messina. I lavori, presieduti da Ivan Tripodi, segretario generale della UIL Messina, sono stati aperti dalle introduzioni dei segretari delle due strutture territoriali Giuseppe De Vardo (Area dello Stretto) e Nunzio Musca (Area dei Nebrodi) e da una ricca relazione di Claudio Barone, segretario generale della UIL Pensionati Sicilia.

Sono state focalizzate le enormi emergenze che investono i pensionati e gli anziani, soggetti nei confronti dei quali le Istituzioni e la politica non assumono, da troppo tempo, iniziative finalizzate alla doverosa tutela e al necessario sostegno. In tal senso, l’approvazione della legge sulla non-autosufficienza rappresenta un obiettivo primario dell’azione della nostra organizzazione sindacale. Il partecipato dibattito ha visto, tra gli altri, l’apprezzato intervento del dott. Marcello Mastrojeni, direttore provinciale dell’Inps di Messina, il quale ha ricordato le molteplici attività messe in campo dall’istituto previdenziale caratterizzate da attenzione nei confronti della collettività in un quadro di confronto con i Patronati. Ha chiuso i lavori l’intervento di Luisella Lionti, segretario generale della UIL Sicilia, che ha evidenziato la forte capacità di attrazione della UIL in tutte le sue articolazioni, a partire dalla UIL Pensionati, che in questi anni difficili e complicati ha rappresentato un punto di riferimento certo e credibile per tutti i lavoratori ed i pensionati. Al termine del dibattito, si è proceduto all’elezione del nuovo gruppo dirigente: Giuseppe Calapai è stato eletto nuovo segretario generale della UIL Pensionati di Messina e sarà affiancato dalla segreteria composta da Giuseppe De Vardo, Rosaria Gentile, Fortunato Maio e Nunzio Musca (Responsabile del Coord.to Area Nebrodi); l’incarico di tesoriere sarà svolto da Vincenzo Curatola.