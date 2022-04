Messina: a Piazza Duomo eseguiti screening sanitari gratuiti per la cittadinanza | FOTO

24 Aprile 2022 18:00

Grande partecipazione a Piazza Duomo oggi a Messina al Lions Day. Le immagini

Grande partecipazione in Piazza Duomo oggi a Messina (domenica 24 aprile) al Lions Day, un’importante iniziativa sociale che si è svolta in tante città d’Italia dedicata alla tutela della salute, alla prevenzione di alcuni tumori e di varie patologie promossa dai Lions e Leo Club Messina Host, Messina Ionio, Messina Peloro e Messina Tyrrhenum. Numerosi sono stati i cittadini (adulti, ma anche giovani) che hanno voluto usufruire della significativa opportunità di poter richiedere consigli su alcune patologie, informazioni sulla prevenzione dei tumori al seno, all’utero ed al colon-retto, diagnosi precoce della scoliosi e sulla donazione di sangue e del midollo. In due spazi attrezzati i medici specialisti volontari hanno accolto l’utenza in Piazza Duomo, hanno eseguito screening gratuiti per il diabete, fondo oculare e pressione arteriosa. I consulti sono stati svolti da Donato Mannina (Ematologo), Santino Morabito (Endocrinologo/diabetologo), Giuseppe Gambardella Neurologo/Neurochirurgo Francesco Abramo (oculista), Pasquale Spataro (Biologo/Igiene e Medicina Preventiva), Salvatore Parrino (Presidente della Associazione donatori di midollo osseo, Franco Freni Terranova e Maria e Maria Francesca Scilio (Medici Chirurghi) Maurizio Provenzano (Gastroenterologo), Carmelo Romeo (Chirurgo Pediatra), Cesare De Gregorio (Cardiologo e Medico dello Sport) e Eliana Tripodo (Centro Gestionale Screening ASP Messina). Distribuite anche brochure divulgative con tante informazioni utili dedicate alle norme generali di prevenzione.

L’importante giornata si è svolta all’insegna del: “siamo il mondo di cui ci prendiamo cura”, con il quale i Club Lions hanno invitato la cittadinanza partecipare alla manifestazione, a sottoporsi ai controlli ed a richiedere notizie per la tutela della loro salute, soprattutto dopo due anni di pandemia nel corso dei quali non è stato possibile effettuare una corretta azione di prevenzione. All’evento erano presenti i Presidenti dei Lions Club Donato Mannina Messina Host, Teresa Passaniti Messina Ionio, Alessandra Pellegrino Messina Peloro, Giuseppe Vadalà Bertini Messina Thyrrhenum. Hanno presenziato il Past Governatore in sede Franco Freni Terranova, il Presidente della Zona 7 Pasquale Spataro e il “Responsabile screening diabete” del Distretto Lions 108Yb Santino Morabito. Al termine della partecipata iniziativa soddisfazione è stata espressa dai presidenti del Lions Club. Donato Mannina del Messina Host ha sottolineato che “Il Lions Day è un evento annuale mondiale che ha come oggetto il benessere dei cittadini sotto il profilo igienico sanitario e ambientale, ambiti che rientrano tra i principali dell’attività lionistica. La manifestazione ha permesso di focalizzare il tema della prevenzione, essenziale strumento per la tutela della salute individuale e collettiva e per migliorare il rapporto costi-benefici in campo sanitario. “

Teresa Passaniti ha dichiarato che “Il Club Lions Messina Ionio ha sempre partecipato con entusiasmo al Lions Day perché attraverso una presenza convinta si può dare contezza in maniera corretta di quello che è la Associazione Internazionale del Lions e di quello che è la sua mission come tra l’altro l’aiuto per la prevenzione delle malattie in generale.”

Alessandra Pellegrino del Lions Club Messina Peloro ha detto che “il Lions Club Messina Peloro si è messo al servizio della città per praticare gli screening, in amicizia con lo stesso entusiasmo e professionalità di sempre”.

Giuseppe Vadalà Bertini Lions Club Messina Tyrrhenum ha aggiunto che “l’informazione e la prevenzione sanitaria oggi più che dopo due anni di emergenza pandemica è ancora più necessaria”.

II Presidente della Zona 7 Pasquale Spataro ha infine evidenziato lo sforzo compiuto da 4 club della zona 7 di Messina che si sono messi insieme per realizzare questa importante giornata con spirito di servizio, ma anche di festa per i lions. “Sono soddisfatto -ha detto- “Perché i club hanno collaborato in amicizia ed armonia e con vero spirito di servizio in favore della collettività.”

L’evento è stato realizzato nell’ambito del protocollo d’intesa stilato dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana con il Distretto 108Yb Sicilia.