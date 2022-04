Nata a Reggio Calabria, ora alla Lazio: Maria Antonietta Foti spicca il volo, è un nuovo DS della Figc | FOTO

22 Aprile 2022 13:55

La ragazza, 29 anni, si è laureata insieme ad ex calciatori di Reggina e Messina, ovvero Mesto, Pellizzoli, Storari e Floccari

Una reggina. Giusto, con due “G”. Una ragazza reggina, di Reggio Calabria, ha portato in alto il nome della città tra le stanze della Figc. Maria Antonietta Foti, infatti, si è laureata nuovo Direttore Sportivo. La donna, classe ’93, ricopre attualmente l’incarico di segretaria della direzione sportiva della Lazio Women. Ha spiccato il volo dallo Stretto alla Capitale e ora è riuscita ad entrare nel novero dei nuovi dirigenti della Federazione. Maria Antonietta si è laureata insieme ad alcuni ex calciatori di Serie A, tra cui Calaiò, Daniele Conti, Cossu, Maggio. Oltre a loro, c’è un qualcosa che lega fortemente la sua presenza, da reggina, ai colori amaranto e allo Stretto. Insieme a lei si sono laureati infatti anche gli ex Reggina Ivan Pellizzoli e Giandomenico Mesto, portiere il primo e “figlio del Sant’Agata” il secondo, ma c’è spazio anche per gli ex Messina Sergio Floccari (calabrese di nascita) e Marco Storari.