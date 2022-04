Reggio Calabria fa le prove per l’estate: dalla spiaggia di Gallico le FOTO di una stupenda giornata di sole

9 Aprile 2022 12:08

Sole, cielo sereno e mare spettacolare: lo Stretto qualche anticipazione in vista dell’estate

Spettacolare giornata di sole oggi in riva allo Stretto, Reggio Calabria fa le prove in vista dell’estate. Questa mattina, infatti, il meteo è quello di una tipica giornata primaverile con la temperatura che all’ora di punta toccherà anche i 21 gradi. Come si può vedere dalle stupende foto di Renzo Pellicano, scattata dalla spiaggia di Gallico, il cielo è limpido, così come il mare. La vicina Sicilia e l’Etna sono perfettamente visibili, il sole riscalda tiepidamente coi suoi raggi. Qualche pescatore è uscito per una battuta in barca, mentre diversi cittadini ne hanno approfittato per una passeggiata.