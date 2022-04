Il Principe incontra la Regina: il gelato al bergamotto di Cesare sulla pizza margherita di Emilio Vattimo, favola gourmet a Reggio Calabria 

14 Aprile 2022 18:43

Il bergamotto di Reggio Calabria incontra la pizza margherita: un corso di formazione con Emilio Vattimo, direttore di formazione della NIP e Davide DeStefano della Gelateria Cesare presso la sede Expo design

Il Principe incontra la Regina, una favola gourmet a Reggio Calabria. Protagonisti il principe degli agrumi, il bergamotto di Reggio Calabria e la regina delle pizze, la margherita. No, non si tratta di un’opera di fantasia ma di un’unione gustosa e originale, creata da due maestri d’eccezione quali Davide Destefano, titolare della Gelateria Cesare ed Emilio Vattimo, direttore di formazione per la NIP (Nazionale Italiana Pizzaioli).

La sede reggina di Expo Design S.r.l, società operante nel settore dell’arredamento e fornitura di attrezzature professionali per il settore Ho.re.ca. e locali pubblici, in grado di emozionare da 30 anni i propri clienti sviluppando soluzioni di arredo e su misura sempre all’avanguardia, ha ospitato un corso di formazione con 14 corsisti. Il maestro Emilio Vattimo ha spiegato proprietà e segreti di diverse tipologie di impasti con l’utilizzo di farine e prodotti nutraceutici e le diverse tecniche di stesura, una lezione sulla pizza in versione classica e gourmet.

Successivamente, insieme a Davide Destefano, sono state realizzate due pizze gourmet davvero particolari. La prima è la “Bergamando”: base margherita con fichi di Villapiana, mandorla, mandarino ciaculli e gelato al bergamotto di Reggio Calabria. La seconda è una classica margherita con l’aggiunta di Iralico “il gelato che spacca ma unisce”, una salsa al pistacchio intero tostato, salato e caramellato, da completare con una colatura di fichi di Cosenza. Prodotti del territorio protagonisti assoluti insieme a due squisitezze italiane famosissime in tutto il mondo, in grado di unire dolce e salato in un gusto da favola… ma per davvero!