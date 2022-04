Corrireggio 2022, Anna Barbaro: “ricordi indimenticabili! Bimbo in arrivo? Dopo Tokyo è l’anno giusto”

20 Aprile 2022 17:48

Anna Barbaro presente all’evento “Un modo per dirci grazie”, evento collegato alla Corrireggio 2022: ai nostri microfoni l’atleta reggina ha parlato dei suoi ricordi legati alla gara

Dai trionfi a Reggio Calabria a quelli di Tokyo e Abu Dhabi. Una vita di corsa quella di Anna Barbaro, alla quale si aggiungono anche nuoto e bici, giusto per non farsi mancare nulla. Il tutto nel segno della velocità. L’atleta reggina, stella del paratriathlon, è arrivata a vincere l’argento alle Paralimpiadi e ai Mondiali partendo proprio dalla sua città. Un esempio di vita, da seguire sotto il profilo umano, per la forza mostrata nel non arrendersi alla perdita della vista, ma anche sotto il profilo sportivo. Non è un caso che gli organizzatori della Corrireggio 2022 hanno scelto proprio Anna Barbaro come ospite dell’evento svoltosi nella serata odierna presso la Biblioteca di Palazzo De Nava, dal titolo “Un modo per dirci grazie”, durante il quale è stato proiettato il filmato riguardante la Corrireggio Fantastica 2021 e 2022, le due edizioni in cui la manifestazione non si è potuta tenere in presenza.

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, Anna Barbaro ha raccontato la sua esperienza personale con la corsa: “momento di aggregazione importantissimo per Reggio Calabria. Personalmente è stata la mia prima corsa su strada visto che provengo dal nuoto. Ho vissuto momenti indimenticabili. Il messaggio che voglio dare ai partecipanti è quello di divertirsi. Senza il divertimento non si va in nessun posto. Il divertimento non ti fa sentire la fatica, che ti fa andare avanti perché sei contento di quello che fai. Il bello dello sport è che aiuta a realizzarsi e rende felici”.

In questa edizione Anna Barbaro sarà presente solo come testimonial. La campionessa di Pellaro, infatti, non correrà per un dolce motivo: presto darà alla luce il suo primo figlio. “Sono molto contenta. Io, mio marito, anche i cani! Siamo tutti contenti. La tappa di Tokyo è stata importantissima nella mia vita, ma è giusto che dopo tanti anni lontano, io possa dedicare del tempo alla mia famiglia. E forse era il momento di diventare mamma”, ha spiegato Anna.