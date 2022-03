24 Marzo 2022 23:06

Caos a Chieti: esplosioni e sparatoria, panico nelle strade per una rapina. L’obiettivo il caveau dell’Ivri, sul posto le forze dell’ordine

Panico questa sera a Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti a causa di una rapina sfociata in una sparatoria con forti esplosioni e con le strade riempite di chiodi, auto danneggiate e incidenti. Al momento varie arteria della cittadina sono chiuse al traffico. L’obiettivo dei malviventi, secondo le prime informazioni, sarebbe stato il caveau dell’Ivri. Sul posto le forze dell’ordine e le ambulanze. In alto la FOTOGALLERY.