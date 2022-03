9 Marzo 2022 20:04

L’incidente è avvenuto ieri sulla SP19 a Solano

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri sulla SP19 a Solano, frazione di Bagnara Calabra. Un furgone è finito nel precipizio sotto la strada, per cause ancora in corso di accertamento dalla Polizia stradale. Ferito il conducente, soccorso dai medici del 118. Soltanto oggi, dopo svariate ore di lavoro, il Personale dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bagnara Calabra con il supporto dell’autogru del Comando di Reggio Calabria hanno recuperato il pesante mezzo precipitato.