Scilla, ritrovato il bimbo di 12 anni scomparso questa mattina

3 Marzo 2022 19:44

Scilla, per fortuna si è conclusa bene la vicenda di Gianmarco Arena

È stato ritrovato poco Gianmarco Arena, il bimbo di 12 anni scomparso stamattina a Scilla. Sono state ore di apprensione nel paese ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Ancora non sono noti i dettagli sulle cause dell’allontanamento del bambino.