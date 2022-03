Reggio Calabria, raccolta di beni di prima necessità, farmaci e prodotti per neonati per l’Ucraina | INFO

25 Marzo 2022 10:47

Reggio Calabria, venerdì 25 e sabato 26 marzo raccolta speciale destinata alle famiglie colpite tragicamente dalle operazioni belliche in Ucraina

La finestra del sole odv e Radunanza Cristiana odv, organizzano nei giorni venerdì 25 e sabato 26 marzo una raccolta speciale destinata alle famiglie colpite tragicamente dalle operazioni belliche in Ucraina. Le due associazioni operano da tempo nel territorio reggino per aiutare i più bisognosi e hanno deciso di unire le forze per questa iniziativa che porterà, nel suo piccolo, un aiuto alla popolazione ucraina.

“Vi è più gioia nel dare che nel ricevere”, questo è il sentimento Cristiano, principio cardine sul quale si fonda la cultura della carità che muove i volontari e tutti coloro disposti a donare a chi è in stato di necessità.

Considerando il “donare” non solo un gesto altruistico volto alla solidarietà, ma anche una opportunità di farlo con gioia, sapendo che anche un piccolo gesto fa la differenza. Concretamente.

Vorremmo donare un bene che non sia solo materiale ma anche un pò di conforto e amore alla popolazione che si trova nel bisogno. Unendoci con fede in preghiera per un armistizio che ponga fine alle guerre tra i popoli tendiamo la mano ai nostri fratelli in difficoltà. Facendo ciò che possiamo, ma facendolo INSIEME.

La raccolta prevede beni di prima necessità, quali farmaci (ad esempio bendaggi e antidolorifici), alimenti a lunga conservazione e prodotti per neonati e bambini. Ringraziamo di vero cuore tutti coloro che parteciperanno con il proprio contributo attivo aderendo anche a questa iniziativa solidale.

I punti di raccolta presso le farmacie ed i supermercati aderenti e le sedi delle associazioni. Per maggiori informazioni e donazioni puoi contattarci su whatsapp al numero 3314144492 o via mail all’indirizzo succursale.reggiocalabria@lafinestradelsole.it