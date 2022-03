26 Marzo 2022 20:58

Reggio Calabria, incredibile al Cedir: volontari partecipano alla staffetta “La Fiamma che unisce” e lasciano incustodita la sede, ladri la svaligiano

Incredibile quanto successo al Cedir di Reggio Calabria nel pomeriggio: dei malviventi hanno approfittato della mancanza di volontari, che intanto stavano partecipando all’iniziativa “La Fiamma che unisce”, per svaligiare il centro di raccolta per il popolo ucraino martoriato dalla guerra. Una giovane ucraina, arrivata da poco in città, si è accorta del furto ed ha dato subito l’allarme. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.