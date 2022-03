A Reggio Calabria la “Passeggiata per la Pace” dell’istituto “De Amicis Bolani”: la solidarietà dei bimbi reggini per l’Ucraina | FOTO E VIDEO

22 Marzo 2022 11:55

Gli alunni dell’istituto “De Amicis Bolani” di Reggio Calabria hanno urlato il loro “No alla guerra, Si alla pace”

Gli studenti in marcia per la pace. E’ un’iniziativa di sensibilizzazione quella organizzata questa mattina dall’istituto “De Amicis Bolani” di Reggio Calabria, alla luce delle notizie terribili che arrivano dal fronte ucraino, dove è in corso una guerra provocata dall’invasione delle truppe russe di Vladimir Putin. E così, intorno alle ore 9.30, circa 700 alunni si sono radunati in Piazza Duomo per recarsi in corteo verso Piazza Italia dove con momenti di riflessione, di musica, di esperienze personali ed alcuni componenti dell’Amministrazione Comunale hanno gridato il loro “No alla Guerra, Si alla Pace”. Alla “Passeggiata per la Pace” si è vista la presenza anche di alcuni bambini scappati dalla guerra e già ospiti dell’istituto insieme alle loro famiglie.

Gli studenti hanno cantato l’inno d’Italia e poi assistito all’esibizione di una ragazza ucraina che ha suonato l’inno del suo popolo col violino. Insieme al preside il Dott. Giuseppe Romeo hanno preso parte alla manifestazione il sindaco f.f. Paolo Brunetti, l’Assessore alle politiche sociali Lucia Anita Nucera e l’assessore al welfare Demetrio Delfino. All’interno dell’evento, che è stato molto emozionante, una poliziotta ucraina ha rilasciato la sua testimonianza della pace e ricevuto l’abbraccio dei bambini di Reggio Calabria.