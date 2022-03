Reggio Calabria, inaugurata la 1ª sezione calabrese di Pro Italia. Puntillo: “l’amministrazione comunale ha portato la città nel pantano” | FOTO e INTERVISTA

26 Marzo 2022 20:14

Puntillo: “Pro Italia nasce con l’intento di dare una nuova visione al nostro Paese. Per tornare prospera, l’Italia deve ritrovare se stessa. Vogliamo, inoltre, un’attenzione costante per la Calabria e Reggio

E’ stata inaugurata oggi a Reggio Calabria la 1ª sezione calabrese di Pro Italia, l’evento si è svolto in via dei Correttori, presso gli uffici di AziendeItalia. Ludovico Vicino e Matteo Brandi, fondatori del partito, hanno illustrato il progetto, il suo stato di avanzamento su tutto il territorio Nazionale sottolineando che è stato un momento per “stringere la mano a tutti gli interessati a Pro Italia e iniziare ad organizzare la costruzione del partito nella Città Metropolitana e su tutte le province Calabresi”.

Giuseppe Puntillo, segretario di Sezione, ai nostri microfoni ha detto: “Pro Italia nasce con l’intento di dare una nuova visione al nostro Paese. Per tornare prospera, l’Italia deve ritrovare se stessa. Vogliamo un’Italia protagonista del suo destino, al centro del Mediterraneo e proiettata verso il futuro con progettualità, consapevolezza ed orgoglio”. Puntillo ha poi delineato i prossimi passi della nostra azione politica sul territorio Calabrese e, in particolare nel Reggino: “vogliamo un’attenzione costante per la Calabria e Reggio. Io ho già fatto numerose battaglie per l’Aeroporto dello Stretto e contro l’amministrazione comunale che ha portato la città nel pantano. Dobbiamo risalire la china e migliorare la qualità della vita dei reggini”, conclude. In alto la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA completa.