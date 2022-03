Reggio Calabria: chiuso un tratto di via Alberto Gatto | FOTO

12 Marzo 2022 13:30

La ditta Teknoservice si sta occupando della rimozione dei rifiuti

In queste via Alberto Gatto, la strada che collega il piazzale Botteghelle allo stadio Granillo di Reggio Calabria, è chiusa momentaneamente per rimozione della spazzatura. L’area da tempo versava in condizioni di assoluto degrado. Per le operazioni, che da quanto si può notare dalle foto si sta occupando la ditta Teknoservice, è previsto lo stop al transito solo nl primo tratto, ovvero quello che inizia dal piazzale e incrocia con via Sbarre Inferiori. Il tutto si svolge in concomitanza dell’arrivo dei tifosi della Reggina per la gara contro il Perugia (inizio ore 14,00).