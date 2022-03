Reggio Calabria, auto prende fuoco all’improvviso sulle Bretelle: conducente salvato da eroico intervento della Polizia Municipale | FOTO

15 Marzo 2022 16:58

Reggio Calabria, grazie al tempestivo intervento dei motociclisti della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco si è evitato il peggio

Paura questo pomeriggio sulle “Bretelle” di Reggio Calabria dove un’auto è andata in fiamme improvvisamente, per autocombustione, nella corsia mare-monte. Provvidenziale l’eroico intervento degli agenti della Polizia Municipale, accorsi immediatamente sul posto e prontissimi a salvare con estrema professionalità il conducente del mezzo. Successivamente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio, quando comunque ormai buona parte dell’auto era distrutta. Le forze dell’ordine hanno chiuso la strada, per questioni di sicurezza.