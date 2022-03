27 Marzo 2022 15:20

Reggio Calabria, paura per un incendio ad un’automobile a Sbarre. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia

Paura a Sbarre, nella zona Sud di Reggio Calabria, nel primo pomeriggio di questa ultima domenica di marzo: un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a fuoco sprigionando una grande nube di fumo nero. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento il rogo, e gli agenti della Polizia di Stato. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incendio. In alto la FOTOGALLERY.