Reggina, “u primu u zziccai”: Cortinovis si sblocca con un pallonetto d’autore, la FOTO SEQUENZA

2 Marzo 2022 22:19

Il gioiellino giunto in prestito dall’Atalanta ha finalmente trovato il primo gol tra i professionisti

“E u primu u zziccai”, chissà se Alessandro Cortinovis ci avrà pensato dopo aver siglato il primo gol della sua giovanissima carriera con la maglia della Reggina. Era questa la simpatica promessa fatta all’inizio dell’esperienza in riva allo Stretto ai microfoni della Tv ufficiale. Il talentino amaranto, giunto in prestito dall’Atalanta, ha fatto già vedere sprazzi di grande tecnica nel corso della stagione, ma quel che gli era mancato sino ad oggi è stata proprio la fortuna. Oggi, invece, la dea bendata si è rivelata essere dalla sua parte, ed ovviamente anche il pallonetto molto spettacolare. Come si può vedere dalla foto sequenza proposta a corredo dell’articolo, la palla disegna una traiettoria particolare e si insacca all’interno della porta avversaria. Una rete d’autore che ha lasciato sbalorditi difensori e compagni di squadra. Le immagini valgono più di ogni ulteriore parola.