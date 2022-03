Reggina, serenità ritrovata: le FOTO della festa coi tifosi dopo la vittoria col Vicenza

2 Marzo 2022 21:39

La squadra amaranto ha ricevuto l’abbraccio dei propri sostenitori al termine del match

In una fredda serata di inizio marzo, ci pensa la Reggina a scaldare lo stadio Granillo. Gli uomini di mister Stellone portano a casa i tre punti e si allontanano sempre più dalla zona “calda” della classifica. La vittoria contro il Vicenza ha mostrato quella tranquillità e freschezza di gioco che si erano ammirate ad inizio stagione. Proprio come qualche mese fa, al termine della partita, i tifosi sono andati a festeggiare sotto la curva Sud, raccogliendo l’abbraccio dei propri tifosi. In allegato all’articolo gli scatti più belli.