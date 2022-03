19 Marzo 2022 22:16

Papa Francesco si è recato all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per visitare il reparto dove si trovano i bambini ricoverati arrivati dall’Ucraina

Mentre prosegue l’offensiva russa in Ucraina, nel pomeriggio odierno Papa Francesco si è recato all’Ospedale Bambino Gesù di Roma per visitare il reparto dove si trovano i bimbi ricoverati arrivati dai territori di guerra. Il Santo Padre ha visitato tutti i piccoli presenti e successivamente è rientrato in Vaticano.