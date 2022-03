19 Marzo 2022 22:44

New York in marcia per l’Ucraina: mobilitazione per la pace e contro la Russia di Putin

Mentre prosegue l’offensiva russa in terra ucraina con furiosi combattimenti che stanno letteralmente radendo al suolo le città provocando morti e feriti da entrambe le parti, in tutto il Mondo si manifesta per la pace. A New York, la città con la più grande comunità ucraina del paese, migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare il loro appoggio al popolo ucraino contro la Russia e Putin. In alto la FOTOGALLERY.