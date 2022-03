Berlusconi e la Fascina si sposano: “matrimonio simbolico” a Villa Gernetto per l’ex Premier e la nativa di Melito Porto Salvo

20 Marzo 2022 18:05

Il “quasi matrimonio” tra Silvio Berlusconi e la nativa di Melito Porto Salvo Marta Fascina si è svolto oggi, a Villa Gernetto

Un “matrimonio simbolico”. Un “quasi matrimonio”. Un “non matrimonio”. E’ stato definito in tanti modi, ma sta di fatto che alla fine la cerimonia tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina si è svolta, come di consueto e come anticipato. C’era la cerimonia in una cappella, la sposa in bianco, gli invitati e il banchetto a Villa Gernetto. Insomma, un matrimonio vero e proprio. La giornata di oggi ha sancito quindi il legame tra l’ex Premier e la donna nativa di Melito Porto Salvo, che va avanti da qualche anno.

Tra i presenti, dalla parte della donna, tutti i parenti. Dalla parte di Berlusconi, invece, il fratello Paolo, i figli Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con i nipoti, mentre era assente solo Pier Silvio. E c’erano anche gli amici di sempre: Gianni Letta, Marcello Dell’Utri, Fedele Confalonieri e Adriano Galliani, poi i dirigenti del partito Licia Ronzulli, Anna Maria Bernini e Antonio Tajani, e anche gli imprenditori Diego Della Valle, Stefano Sala e Danilo Pellegrino. Presente a sorpresa anche il leader della Lega, Matteo Salvini, unico politico non di Forza Italia ad essere stato invitato alla cerimonia. Presente anche Vittorio Sgarbi. A corredo dell’articolo tutte le foto.