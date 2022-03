Maltempo, forte temporale a Reggio Calabria: pioggia e fulmini dal cielo giallo Sahara | FOTO

31 Marzo 2022 12:32

Maltempo a Reggio Calabria: una forte pioggia con fulmini si sta abbattendo in queste ore sulla città dello Stretto

Un forte temporale con pioggia e fulmini si sta abbattendo in queste ore a Reggio Calabria. Le saette stanno illuminando la città che, a causa del cielo giallo zeppo di sabbia del Sahara, ha una scarsa luce anche in pieno giorno. La temperatura è scesa a +15°C, dopo aver raggiunto i +21°C nella notte per il forte e caldo vento di scirocco. La città si presenta quindi con uno scenario surreale, l’atmosfera è colorata di giallo per le abbondanti quantità di polvere proveniente dal deserto del Sahara.