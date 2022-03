Linea Verde torna a Reggio Calabria: dal Corso Garibaldi all’Aspromonte, il viaggio di Rai 1 sarà trasmesso in tv | FOTO E VIDEO

23 Marzo 2022 15:28

Linea Verde torna a Reggio Calabria dopo circa tre anni. Il tema del servizio è quello dell’imprenditoria giovanile e il conduttore Marcello Masi ha spiegato il viaggio e i protagonisti incontrati tra la città e l’Aspromonte

“Facciamo i complimenti a Reggio Calabria, dopo tre anni dall’ultima volta che siamo venuti, trovo la città davvero messa bene”. E’ quanto ha affermato ai nostri microfoni il conduttore televisivo di Linea Verde, Marcello Masi, incontrato oggi sul Corso Garibaldi mentre con la sua troupe realizzava un servizio sulla città dello Stretto. In quel momento, insieme a lui, anche Giovanni Gangemi con la sua famosa “Apetta” ed altri giovani imprenditori. “La via principale è linda, pulita, il Lungomare è splendido. Ai reggini dico che avete una città bellissima, abbiatene cura”, sottolinea Masi.

“C’è anche molta imprenditoria giovane, quindi significa che a Reggio non si perde la speranza e c’è molta voglia di fare. I giovani vogliono lavorare in tutta la Penisola e bisogna aiutarli, non tutti hanno il capitale per aprire un’attività, ma alla base c’è tanta volontà”, ha ancora affermato il conduttore, ricordando che il tema del servizio è proprio sull’imprenditoria giovanile. Di volontà ce n’è tanta in Calabria e le telecamere di Linea Verde sono riuscite a captarla: “abbiamo ieri incontrato un pastore in Aspromonte, si chiama Pietro e lo saluto. Mi ha commosso per quanto amore aveva per la sua terra e per il suo lavoro”. Di seguito il link con il video dell’intervista completa.