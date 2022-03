Lazzaro: “processionaria nelle aree scolastiche, visto che il nostro Comune fa orecchie da mercante, l’ANCADIC si è rivolta agli Uffici socio-sanitari regionali”

25 Marzo 2022 16:17

Lazzaro, la nota di Vincenzo Crea Referente unico dell’A.N.CA.DI.C e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”

“Scrivo quale Referente unico dell’A.N.CA.DI.C, associazione che promuove e tutela il patrimonio paesaggistico e l’ambiente salubre e la viabilità per chiedere un intervento degli Uffici socio-sanitari regionali, visto l’inadempienza dell’Ente locale competente, affinché si provveda a rimuovere una situazione di potenziale pericolo per la salute della popolazione scolastica e non solo, soprattutto per i bambini e ragazzi della scuola Media F.Jerace e della Scuola dell’Infanzia di Lazzaro ove sugli alberi situati nelle aree scolastiche insistono dei nidi di processionaria. In adiacenza alla scuola dell’Infanzia vi è un campetto regolare di calcio frequentato anche dai ragazzi”. Lo afferma in una nota Vincenzo CREA Referente unico dell’A.N.CA.DI.C e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“Atteso che presso la scuola Media Francesco Jerace sono in corso lavori relativi all’intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’immobile adibito ad uso scolastico come si legge dal cartello di cantiere e dalla presenza dell’enorme quantità di materiale edilizio prodotto da tale intervento depositato lato monte dell’edifico scolastico, non mancherà ai funzionari dei sopra citati uffici verificare se da detti interventi, visto anche la presenza degli alunni, può derivare pregiudizio per la salute della popolazione scolastica”.

“In merito sono state interessati il Servizio Fitosanitario della Regione Calabria, il garante dell’infanzia e dell’Adolescenza della Regione Calabria e il Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale di Reggio Calabria”.