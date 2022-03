Guerra in Ucraina, le FOTO di Kharkiv rasa al suolo dai bombardamenti: “solo ieri oltre 2mila morti, di cui 100 bambini”

4 Marzo 2022 13:40

Durante l’attacco dei russi sono andati distrutti anche altri villaggi della Regione

La seconda città più grande dell’Ucraina è martoriata dai bombardamenti russi, che stanno annientando vite e distruggendo abitazioni civili oltre ad edifici storici come governatorato, università e teatri. “Ieri abbiamo contato più di 2.000 morti, oltre 100 bambini. Possiamo calcolare morti e feriti a centinaia ogni ora”, ha detto Serhiy Chernov, presidente del consiglio regionale di Kharkiv, in videocollegamento con il Summit delle regioni in corso a Marsiglia. “Il villaggio di Iakevo nella regione di Kharkiv è stato distrutto, ci sono molti morti in quest’area”, ha spiegato. “In questo momento sto organizzando il lavoro del centro di coordinamento creato nel nostro centro regionale – ha raccontato – . Ci occupiamo di tutti i profughi dell’area di Kharkiv, stiamo organizzando le consegne di medicinali e cibo”.