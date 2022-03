Scossa di terremoto in Calabria, magnitudo 4.1: epicentro nel Mar Tirreno

4 Marzo 2022 22:25

Terremoto in Calabria: la scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa e precisamente alle 22:17, in Calabria. In base ai dati ufficiali forniti dall’INGV, l’epicentro della scossa è stato nel Mar Tirreno, tra Capo Vaticano e le Isole Eolie. La scossa ha avuto magnitudo 4.1 e si è verificata a grande profondità. Proprio la grande profondità del sisma ne ha attutito gli effetti nelle zone più vicine all’epicentro mentre ha esteso l’area geografica del risentimento al punto che la scossa è stata avvertita persino in Puglia.